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Общество

В Турции образовалось 101 млн тонн обломков и мусора из-за землетрясений

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После февральских землетрясений в Турции образовалось около 101 млн т (46 млн м куб.) обломков и мусора, власти страны проведут работы по их уборке. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.

По оценке ведомства, переработке подлежит не менее 2,5 млн т обломков и мусора в 11 провинциях страны, пострадавших от стихийного бедствия. В ведомстве уточнили, что только в южном регионе Хатай необходимо удалить более 16 млн т строительного мусора.

Отмечается, что жители сильно поврежденных и разрушенных домов смогут получить свои ценные вещи из-под обломков. При разборе завалов их будут доставать и передавать владельцам. В министерстве подчеркнули, что регулярно измеряют уровень асбеста на месте работ, чтобы не допустить загрязнение воздуха.

Землетрясения в Турции продолжаются с начала февраля. В частности, за последние два дня толчки магнитудой 4,4 и 5 были зафиксированы в районе города Кахраманмараш.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 в районе провинции Кахраманмараш. В результате произошедшего погибли более 49 000 человек. По последним данным, ущерб от землетрясений превысил $105 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных