В Турции образовалось 101 млн тонн обломков и мусора из-за землетрясений
После февральских землетрясений в Турции образовалось около 101 млн т (46 млн м куб.) обломков и мусора, власти страны проведут работы по их уборке. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.
По оценке ведомства, переработке подлежит не менее 2,5 млн т обломков и мусора в 11 провинциях страны, пострадавших от стихийного бедствия. В ведомстве уточнили, что только в южном регионе Хатай необходимо удалить более 16 млн т строительного мусора.
Отмечается, что жители сильно поврежденных и разрушенных домов смогут получить свои ценные вещи из-под обломков. При разборе завалов их будут доставать и передавать владельцам. В министерстве подчеркнули, что регулярно измеряют уровень асбеста на месте работ, чтобы не допустить загрязнение воздуха.
Землетрясения в Турции продолжаются с начала февраля. В частности, за последние два дня толчки магнитудой 4,4 и 5 были зафиксированы в районе города Кахраманмараш.
6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 в районе провинции Кахраманмараш. В результате произошедшего погибли более 49 000 человек. По последним данным, ущерб от землетрясений превысил $105 млрд.