В Турции образовалось 101 млн тонн обломков и мусора из-за землетрясений

6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 в районе провинции Кахраманмараш. В результате произошедшего погибли более 49 000 человек. По последним данным, ущерб от землетрясений превысил $105 млрд.