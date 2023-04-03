Защита сообщила о запуске процедуры передачи в РФ осужденной в Белоруссии Сапеги

2 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что мать Софьи и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст РФ о переводе дочери в Россию, при этом белорусская сторона против этого не возражает. Переводу Сапеги должен предшествовать суд в РФ, который определит срок отбывания ей наказания на родине.