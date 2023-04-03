Защита сообщила о запуске процедуры передачи в РФ осужденной в Белоруссии Сапеги
Процедура передачи в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги запущена, сообщил ее адвокат Антон Гашинский в комментарии ТАСС.
«Конечно [запущена]», – ответил он на соответствующий вопрос.
При этом говорить о возможных сроках передачи Сапеги адвокат отказался.
2 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что мать Софьи и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст РФ о переводе дочери в Россию, при этом белорусская сторона против этого не возражает. Переводу Сапеги должен предшествовать суд в РФ, который определит срок отбывания ей наказания на родине.
В тот же день в посольстве России в Белоруссии сообщили, что российские дипломаты работают по делу осужденной в республике россиянки Софии Сапеги.
Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого находились молодые люди, приземлиться в аэропорту Минска.
6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.
Летом 2022 г. Сапега подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко, но получила отказ.
В середине марта этого года в КГБ Белоруссии сообщили о включении Сапеги в перечень причастных к терроризму лиц. В ведомстве пояснили, что основанием для этого стало вступление в силу приговора суда о признании ее виновной «в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 Уголовного кодекса».
В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что усилий России по освобождению осужденной в Белоруссии Сапеги оказалось недостаточно, поскольку речь идет о суверенном государстве. В Кремле добавили, что Москва продолжит следить за соблюдением ее прав.