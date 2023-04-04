МИД прорабатывает вопрос выдачи российских паспортов за рубежом
Министерство иностранных дел России прорабатывает вопрос выдачи внутренних российских паспортов за границей. Об этом сообщили в ведомстве, пишет «РИА Новости». Ранее с такой идеей к МИДу и Министерству внутренних дел обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», – рассказали в министерстве.
29 марта Москалькова заявила, что проживающим за рубежом гражданам стоит предоставить возможность получения российских паспортов в посольствах России. Она отметила, что сейчас приходится возвращаться в страну для получения документов и, «конечно, это людям сложно» из-за нарушенной логистики и затрат.
18 марта омбудсмен внесла в Государственную думу поправки о предоставлении российского гражданства ребенку независимо от места его рождения, если у одного из родителей есть российский паспорт.
В частности, поправками предлагается отменить требование о предоставлении нотариально удостоверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком российского паспорта, если один из родителей уже имеет гражданство РФ или приобретает его.