МИД прорабатывает вопрос выдачи российских паспортов за рубежом

Министерство иностранных дел России прорабатывает вопрос выдачи внутренних российских паспортов за границей. Об этом сообщили в ведомстве, пишет «РИА Новости». Ранее с такой идеей к МИДу и Министерству внутренних дел обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.