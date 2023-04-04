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МИД прорабатывает вопрос выдачи российских паспортов за рубежом

Ведомости

Министерство иностранных дел России прорабатывает вопрос выдачи внутренних российских паспортов за границей. Об этом сообщили в ведомстве, пишет «РИА Новости». Ранее с такой идеей к МИДу и Министерству внутренних дел обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», – рассказали в министерстве.

29 марта Москалькова заявила, что проживающим за рубежом гражданам стоит предоставить возможность получения российских паспортов в посольствах России. Она отметила, что сейчас приходится возвращаться в страну для получения документов и, «конечно, это людям сложно» из-за нарушенной логистики и затрат.

18 марта омбудсмен внесла в Государственную думу поправки о предоставлении российского гражданства ребенку независимо от места его рождения, если у одного из родителей есть российский паспорт.

В частности, поправками предлагается отменить требование о предоставлении нотариально удостоверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком российского паспорта, если один из родителей уже имеет гражданство РФ или приобретает его.

Ранее по теме: Президентский закон о гражданстве позволит увеличить выдачу паспортов на 20–30% в год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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