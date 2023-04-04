В программы вузов включат дисциплину по противодействию терроризму и экстремизму

7 октября 2022 г. в Минобрнауки предложили изменить формулировку установленной компетенции гражданской позиции студентов по итогам обучения на бакалавриате. Тогда ведомством был опубликован приказ, где описание предлагалось поменять со «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению» на «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».