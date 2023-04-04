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Общество

В программы вузов включат дисциплину по противодействию терроризму и экстремизму

Ведомости

В российских вузах появится дисциплина, в рамках которой у студентов должно быть сформировано «нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению». Соответствующий приказ подготовило Министерство науки и высшего образования России.

«Решение о том, как универсальная компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению будет внедрена в образовательный процесс и сколько часов займет ее освоение, принимается вузом самостоятельно», – уточнили в пресс-службе.

В Минобрнауки также добавили, что такие дисциплины будут введены в программы бакалавриата и специалитета.

7 октября 2022 г. в Минобрнауки предложили изменить формулировку установленной компетенции гражданской позиции студентов по итогам обучения на бакалавриате. Тогда ведомством был опубликован приказ, где описание предлагалось поменять со «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению» на «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

29 мая 2020 г. президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму до 2025 г. Согласно документу, угрозу для РФ представляют «участившиеся случаи искажения истории, а также возрождение фашизма и нацизма в иностранных государствах», проявления экстремизма в виде «возбуждения ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка» и др.

Тогда же было отмечено, что основным средством связи для экстремистских организаций стали информационно-коммуникационные сети, в частности интернет, а одним из основных способов «дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки» стало привлечение «различных групп населения» к участию в несогласованных публичных мероприятиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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