Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 5 апреля.
29 марта Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Чуприян после гибели предыдущего главы ведомства Евгения Зиничева в сентябре 2021 г. восемь месяцев исполнял обязанности главы ведомства – до 25 мая 2022 г. В этот день день указом президента главой МЧС стал Александр Куренков, а Чуприян стал первым заместителем министра.