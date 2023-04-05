Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС

29 марта Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Чуприян после гибели предыдущего главы ведомства Евгения Зиничева в сентябре 2021 г. восемь месяцев исполнял обязанности главы ведомства – до 25 мая 2022 г. В этот день день указом президента главой МЧС стал Александр Куренков, а Чуприян стал первым заместителем министра.