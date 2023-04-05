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Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 5 апреля.

Гречушкин занял должность замглавы МЧС в июле 2018 г., сменив на этом посту Сергея Кададова. До апреля 2014 г. он возглавлял департамент тыла и вооружения МЧС. Как отмечает ТАСС, сейчас остаются вакантными должности первого заместителя главы МЧС и двух заместителей министра.

29 марта Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Чуприян после гибели предыдущего главы ведомства Евгения Зиничева в сентябре 2021 г. восемь месяцев исполнял обязанности главы ведомства –  до 25 мая 2022 г. В этот день день указом президента главой МЧС стал Александр Куренков, а Чуприян стал первым заместителем министра.

Ранее по теме: Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных