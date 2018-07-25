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Новыми замруководителя МЧС стали помощник Чайки и бывший главный тыловик ведомства

Статс-секретарем – замруководителя МЧС назначен Алексей Серко, еще одним замминистра стал Николай Гречушкин, сообщает пресс-служба ведомства.

До последнего времени Серко работал старшим помощником генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. До ноября 2011 г. Серко был сначала заместителем, а потом первым заместителем руководителя аппарата Совета Федерации. В МЧС он пришел на место бывшего статс-секретаря Олега Баженова.

Генерал-майор Гречушкин до апреля 2014 г. возглавлял департамент тыла и вооружения МЧС. Теперь в министерстве он заменит замминистра Сергея Кададова.

В сообщении о назначении двух новых замминистра МЧС ссылается на президентский указ от 24 июля 2018 года №450. Однако на момент публикации этот документ отсутствует как на сайте Кремля, так и на официальном портале раскрытия правовой информации.

В мае новым министром по чрезвычайным ситуациям стал замдиректора ФСБ и бывший адъютант президента Владимира Путина Евгений Зиничев. Замруководителя МЧС с 12-летним стажем Александр Чуприян был повышен до первого замминистра. Задачей нового министра будет решение кадровых вопросов, а оперативным управлением МЧС займется именно Чуприян, говорил источник «Ведомостей» в Минобороны.

Сейчас у руководителя МЧС шесть заместителей: один первый замминистра, статс-секретарь – замминистра и четыре заместителя министра.

Новое руководство МЧС начало реформу, писала газета «Коммерсантъ». Чуприян на совещании 25 мая объявил, что с оптимизацией расходов ведомства за счет сокращения сотрудников покончено (по данным газеты, с 2015 г. из МЧС уволили 59 800 человек). Чуприян на совещании заявил, что был «шокирован числом вакансий и некомплектом по штату», и распорядился в кратчайший срок представить предложения по комплектованию подразделений системы МЧС.