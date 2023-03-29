Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧСЧуприян исполнял обязанности главы МЧС после гибели Евгения Зиничева
Президент России Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в указе.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.
После гибели Зиничева Чуприян восемь месяцев исполнял обязанности главы ведомства – до 25 мая 2022 г. В этот день день указом президента главой МЧС стал Александр Куренков, а Чуприян стал первым заместителем министра.
Чуприян родился 23 марта 1958 г. В 1989 г. он окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. В 1980-е гг. работал в военизированной пожарной охране, а в 1990-2000-е гг. — в гражданской, занимал ряд руководящих должностей, в частности, начальника Главного управления государственной противопожарной службы МЧС. В 2006-2008 гг. был замглавы МЧС, а в 2018 г. стал первым заместителем.