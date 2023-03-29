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Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Чуприян исполнял обязанности главы МЧС после гибели Евгения Зиничева
Анастасия Майер
Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в указе.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.

После гибели Зиничева Чуприян восемь месяцев исполнял обязанности главы ведомства –  до 25 мая 2022 г. В этот день день указом президента главой МЧС стал Александр Куренков, а Чуприян стал первым заместителем министра.

Чуприян родился 23 марта 1958 г. В 1989 г. он окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. В 1980-е гг. работал в военизированной пожарной охране, а в 1990-2000-е гг. — в гражданской, занимал ряд руководящих должностей, в частности, начальника Главного управления государственной противопожарной службы МЧС. В 2006-2008 гг. был замглавы МЧС, а в 2018 г. стал первым заместителем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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