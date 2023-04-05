Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирного фестиваля молодежи

Необходимость введения этого курса Путин объяснял тем, что молодежь после начала спецоперации «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». «Ведомости» писали 3 ноября о том, что курс разрабатывается под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.