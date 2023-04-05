Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирного фестиваля молодежи
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте 2024 г., указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.
«В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю: провести в феврале-марте 2024 г. в Российской Федерации Всемирный фестиваль молодежи», – говорится в документе.
Правительству России поручено в течение трех месяцев разработать и осуществить меры по подготовке и проведению фестиваля, определить источники финансирования, а также обеспечить освещение подготовки и проведения фестиваля в государственных СМИ.
Председателем организационного комитета по подготовке фестиваля назначен первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В оргкомитет вошли вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также помощники президента РФ Игорь Левитин, Максим Орешкин и Андрей Фурсенко.
Ранее Путин по итогам декабрьского очного заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике, поручил разработать Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. Кабмину также поручено подготовить предложения по госпрограмме, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи.
Необходимость введения этого курса Путин объяснял тем, что молодежь после начала спецоперации «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». «Ведомости» писали 3 ноября о том, что курс разрабатывается под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.