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Общество

МВД подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии во время КТО

Ведомости

Три сотрудника полиции погибли в ночь с 5 на 6 апреля в ходе контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что среди погибших были старший участковый по Малгобекскому району Башир Хаутиев, а также начальник пункта полиции Максим Алехин и помощник дежурного Максим Родионов из Тульской области. В МВД выразили соболезнования семьям погибших. 

Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт была обнаружена группа боевиков, которая при попытке задержания открыла огонь из автоматов. Ранее о гибели троих сотрудников писали «РИА Новости». В агентстве добавили, что еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести. 

Позже источник «РИА Новостей» в правоохранительных органах сообщил, что нападавшим удалось скрыться. Действие режима КТО в Малгобекском районе по-прежнему продолжается.

Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных