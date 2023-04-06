МВД подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии во время КТО
Три сотрудника полиции погибли в ночь с 5 на 6 апреля в ходе контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России», – сказано в сообщении.
Уточняется, что среди погибших были старший участковый по Малгобекскому району Башир Хаутиев, а также начальник пункта полиции Максим Алехин и помощник дежурного Максим Родионов из Тульской области. В МВД выразили соболезнования семьям погибших.
Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт была обнаружена группа боевиков, которая при попытке задержания открыла огонь из автоматов. Ранее о гибели троих сотрудников писали «РИА Новости». В агентстве добавили, что еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести.
Позже источник «РИА Новостей» в правоохранительных органах сообщил, что нападавшим удалось скрыться. Действие режима КТО в Малгобекском районе по-прежнему продолжается.
Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.