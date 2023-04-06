МВД подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии во время КТО

Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.