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Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Ведомости

Представитель гособвинения попросил приговорить оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов) к 25 годам колонии строго режима по нескольким статьям УК, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Марию Эйсмонт.

«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трех преступлений, которые ему вменяют в вину. Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать», – заявила она агентству.

Эйсмонт добавила, что прения еще не закончены, они продолжатся 7 апреля. В них выступит второй адвокат подсудимого Вадим Прохоров.

8 февраля текущего года Басманный суд Москвы продлил арест Кара-Мурзе до 12 марта. Он находится под арестом с апреля прошлого года.

В апреле 2022 г. Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента. В июле прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Ранее по теме: В отношении Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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