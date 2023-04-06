Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии
Представитель гособвинения попросил приговорить оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов) к 25 годам колонии строго режима по нескольким статьям УК, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Марию Эйсмонт.
«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трех преступлений, которые ему вменяют в вину. Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать», – заявила она агентству.
Эйсмонт добавила, что прения еще не закончены, они продолжатся 7 апреля. В них выступит второй адвокат подсудимого Вадим Прохоров.
8 февраля текущего года Басманный суд Москвы продлил арест Кара-Мурзе до 12 марта. Он находится под арестом с апреля прошлого года.
В апреле 2022 г. Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента. В июле прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).