СК возбудил уголовные дела после гибели трех полицейских в Ингушетии

Сейчас на территории Малгобекского района Ингушетии действует режим КТО. Он был введен вечером 3 апреля «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности». До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.