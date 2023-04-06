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СК возбудил уголовные дела после гибели трех полицейских в Ингушетии

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела о посягательствах на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия-Алания и Ингушетия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Дела возбуждены по ст. 317 и ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первой статье составляет до 20 лет лишения свободы, по второй — до 15. 

По информации СК, 27 марта неизвестные открыли огонь по полицейским в республике Северная Осетия-Алания. В результате ранения получили двое сотрудников. 3 апреля огонь открыли по полицейским в Ингушетии. Был ранен один сотрудник полиции, а нападавшим удалось скрыться.

Ранее сегодня МВД России сообщило о гибели в ночь с 5 на 6 апреля трех полицейских в Ингушетии. Погибшими были старший участковый по Малгобекскому району Башир Хаутиев, а также начальник пункта полиции Максим Алехин и помощник дежурного Максим Родионов из Тульской области. В МВД выразили соболезнования семьям погибших.

По данным СК, полицейские заблокировали вооруженных лиц в частном доме в сельском поселении Зязиков-Юрт. Нападавшие отказались сложить оружие, после чего произошло боестолкновение с полицией. По данным источника агентства «РИА Новости», стрелявшими удалось скрыться.

Сейчас на территории Малгобекского района Ингушетии действует режим КТО. Он был введен вечером 3 апреля «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности». До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных