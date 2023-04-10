В Роспотребнадзоре рассказали о 611 геновариантах «омикрона» в России

«Как и вирус гриппа, COVID-19 все время эволюционирует. Они выживают в популяции за счет способности изменяться. Противоречий здесь [в позициях НИИ эпидемиологии Рособтребнадзора и ВОЗ] никаких нет. В очень многих постулатах позиция ВОЗ и Роспотребнадзора дополняют друг друга. В некоторых случаях мы [в России] относимся к этому строже. Никто не объявлял, что пандемия закончилась», – отметил Пестерев.