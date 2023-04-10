В Роспотребнадзоре рассказали о 611 геновариантах «омикрона» в России

В Роспотребнадзоре рассказали о 611 геновариантах «омикрона» в РоссииАкадемик РАН убежден, что этим летом поставить точку с заболеваемостью не удастся
В России циркулируют 611 геновариантов штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов на конгрессе «Человек и лекарство».
«На территории РФ циркулируют 611 геновариантов "омикрона". То есть процесс модификации и эволюции вируса продолжается. И понятно, что этим летом мы с вами не поставим точку», – сказал он (цит. по ТАСС).
Согласно данным оперштаба по коронавирусу, в России за сутки госпитализировали 467 человек с симптомами ковида, что на 22,4% меньше по сравнению с 9 апреля. Общее число новых случаев составило 6622, еще 34 человека умерли.
В конце марта официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с коронавирусом в России не вызывает тревоги, «развивается хорошо». Вместе с тем она призвала не расслабляться.
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков считает осторожность представителя Роспотребнадзора «перестраховкой». Нельзя сказать, что COVID-19 исчез полностью, но заболеваемость в целом падает и этот спад будет продолжаться, указывает он.
«Сейчас уже даже никто не идентифицирует штамм [при постановке диагноза], просто ставят ОРВИ – неважно, грипп это, коронавирус или что-то еще. Но на всякий случай чиновники перестраховываются», – завил эксперт «Ведомостям».
В мире есть тенденция к спаду заболеваемости, согласен врач-эксперт Тимур Пестерев, и если она сохранится в определенном количестве стран некоторое время, то, вероятно, можно будет исключить использование термина «пандемия» по отношению к коронавирусу и начать использовать формулировку «сезонная эпидемия».
«Как и вирус гриппа, COVID-19 все время эволюционирует. Они выживают в популяции за счет способности изменяться. Противоречий здесь [в позициях НИИ эпидемиологии Рособтребнадзора и ВОЗ] никаких нет. В очень многих постулатах позиция ВОЗ и Роспотребнадзора дополняют друг друга. В некоторых случаях мы [в России] относимся к этому строже. Никто не объявлял, что пандемия закончилась», – отметил Пестерев.