ВОЗ может отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в 2023 году

ВОЗ может отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в 2023 годуРешение будет принято в мае на заседании специального комитета по ЧС
Установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса может быть отменен в 2023 г. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Решение будет принято в мае на заседании комитета ВОЗ по ЧС, связанном с пандемией. Гендиректор организации заслушает рекомендации входящих в специальный комитет ВОЗ экспертов и примет решение о том, следует ли отменять режим чрезвычайной ситуации. По словам Гебрейесуса, он с вероятностью в 99% согласится с рекомендацией экспертов, хотя и не хочет «предвосхищать дискуссию» (цитата по «Интерфаксу»).
Заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад и в России. Об этом сегодня на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По данным на 7 апреля, в России за предыдущие сутки было выявлено 8 915 новых случаев заражения коронавирусом против 9371 днем ранее, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. За этот период в стране умерли 38 человек (накануне – 39 человек). С начала пандемии в России зафиксировано 22,7 млн случаев заражения инфекцией, всего погибло 397 497 человек. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что в России эпидемию коронавируса можно считать завершившейся. Как и предсказывали эпидемиологи, вирус прошел все фазы своего классического цикла, в результате чего его болезнетворные свойства упали, а свойства распространяться, наоборот, усилились, пояснил он. По мнению депутата, коронавирус в течение следующих нескольких лет перейдет в разряд ординарных респираторных инфекций, то есть люди продолжат им болеть, но уже не столь опасной форме.
Об окончании пандемии коронавируса можно было говорить еще полгода назад, говорит эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов. По его мнению, Всемирная организация здравоохранения решила занять выжидательную позицию, чтобы перестраховаться. Теперь же, по словам Власова, люди расслабились, тогда когда надо готовиться к новой пандемии, которая произойдет в ближайшее десятиление.
В условиях пандемии коронавируса в России был утвержден разработанный Роспотребнадзором государственный проект «Санитарный щит». Он направлен на подготовку к будущим эпидемиям. На реализацию федерального проекта в 2023 г. в бюджете заложено почти 11 млрд руб., в 2024 г. – 13,6 млрд руб., в 2025 г. – 12,1 млрд руб.
«Санитарный щит» предусматривает создание системы тестирования экспресс-методами всех въезжающих в Россию людей, подготовку кадров в области инфекционных заболеваний, повышение доступности лабораторной диагностики, в том числе с помощью мобильных лабораторий, а также строительство лабораторий высокого уровня биобезопасности в регионах, граничащих с другими странами.