ВОЗ может отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в 2023 году

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что в России эпидемию коронавируса можно считать завершившейся. Как и предсказывали эпидемиологи, вирус прошел все фазы своего классического цикла, в результате чего его болезнетворные свойства упали, а свойства распространяться, наоборот, усилились, пояснил он. По мнению депутата, коронавирус в течение следующих нескольких лет перейдет в разряд ординарных респираторных инфекций, то есть люди продолжат им болеть, но уже не столь опасной форме.