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Общество

В Херсонской области сообщили о планах эвакуации жителей из-за подъема воды

Ведомости

В Херсонской области идет подготовка к эвакуации жителей в связи с внезапным подъемом уровня воды после разрушения части Каховской ГЭС. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале администрации Херсонской области. 

«В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения», – сказано в сообщении. 

В администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем правительства региона и МЧС. Жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов рекомендовали собрать ценные вещи, документы, продукты питания и воду с запасом на 3 дня, а также отключить газ и воду. 

Ранее в администрации Херсонской области рекомендовали жителям прибрежных районов быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. Как отмечал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уровень воды будет подниматься в течение 72 часов, после чего вернется к обычным значениям.

Ранее по теме: Кремль отверг обвинения в подрыве Каховской ГЭС Россией

Ночью 6 июня была разрушена верхняя часть станции Каховской ГЭС, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, власти начали эвакуацию жителей подтопленных 300 домов. Об эвакуации жителей также объявила украинская сторона, заявив об угрозе затопления 80 населенных пунктов. Удар по Каховской ГЭС, по информации СМИ, предположительно, был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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