В Херсонской области сообщили о планах эвакуации жителей из-за подъема воды

В администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем правительства региона и МЧС. Жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов рекомендовали собрать ценные вещи, документы, продукты питания и воду с запасом на 3 дня, а также отключить газ и воду.