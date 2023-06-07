В регионах изъяли 66 500 литров напитка «Мистер сидр»
Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из продажи 66 5000 литров алкогольной продукции «Мистер сидр». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысяч литров опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области», – сказано в сообщении.
Уточняется, что больше всего алкоголя было изъято в Астраханской и Курганской областях, а также в Удмуртии. Помимо этого, алкоголь также находился в продаже во Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, республике Марий Эл и Пермском крае.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования писал, что из Нижегородской области было изъято около 53 000 л нелегального алкоголя, в том числе и «Мистер сидр».
Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. По последним данным, там 20 человек погибли, еще 42 пострадали. Помимо этого, случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По данным Минздрава, всего в России пострадали 96 человек от отравления, из них 30 скончались.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.