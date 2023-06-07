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В регионах изъяли 66 500 литров напитка «Мистер сидр»

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Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из продажи 66 5000 литров алкогольной продукции «Мистер сидр». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысяч литров опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что больше всего алкоголя было изъято в Астраханской и Курганской областях, а также в Удмуртии. Помимо этого, алкоголь также находился в продаже во Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, республике Марий Эл и Пермском крае. 

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования писал, что из Нижегородской области было изъято около 53 000 л нелегального алкоголя, в том числе и «Мистер сидр». 

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Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. По последним данным, там 20 человек погибли, еще 42 пострадали. Помимо этого, случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По данным Минздрава, всего в России пострадали 96 человек от отравления, из них 30 скончались. 

Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. 

Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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