В Госдуме предложили возобновить проверки производителей пива и сидра
Депутаты Госдумы и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) направили в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг обращение с предложением возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы.
По данным ОПИ, в России не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию, «ведут деятельность с нарушениями обязательных требований», говорится в обращении. В частности, 48% из них недостоверно декларируют объемы производства, еще 31% предоставляют продукцию ненадлежащего качества. По словам главы ОПИ Олега Павлова, это и стало причиной введения маркировки для пива.
Предложение возобновить внеплановые проверки прозвучало на фоне массового отравления суррогатным алкоголем в нескольких регионах России. В письме к премьер-министру Михаилу Мишустину лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявили, что существующие нормы в законодательстве «могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем». В связи с этим депутаты предложили кабмину отменить продление моратория на проверки бизнеса.
В разговоре с «Известиями» Миронов отметил, что причиной трагедии стала не только «халатность отдельных предпринимателей», но и «несовершенство всей системы регулирования». Он также указал на увеличение объемов производства алкоголя в России в 2022 г. – 16,1 млн до 19 млн декалитров. «Разумеется, повышение объемов рынка ведет к увеличению числа нарушений», – заключил Миронов.
В Роспотребнадзоре сообщили, что рассмотрят обращение в установленном законом порядке, как только документ поступит в ведомство. В Минпромторге заявили, что уже разработали законопроект о введении госрегулирования производства и оборота метилового спирта (метанола).
Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально начали появляться в Ульяновской области. По последним данным, там от отравления сидром скончались 20 человек. Всего в области выявлен 51 случай отравления алкогольными напитками, уточнили в минздраве области. В ведомстве отмечали, что состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр». 6 июня в СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом напитке выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Позже стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии Чувашии. Кроме того, продукцию «Мистер сидр» обнаружили в Челябинской области, Пермском крае и Севастополе. О пострадавших в этих регионах пока не сообщалось. В Роспотребнадзоре ранее призвали воздержаться от употребления алкоголя этой марки.
Вечером 6 июня Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца самарского бизнесмена Анара Гусейнова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в одном производстве, сообщили в пресс-службе СК.