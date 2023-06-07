В Госдуме предложили возобновить проверки производителей пива и сидра

Позже стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии Чувашии. Кроме того, продукцию «Мистер сидр» обнаружили в Челябинской области, Пермском крае и Севастополе. О пострадавших в этих регионах пока не сообщалось. В Роспотребнадзоре ранее призвали воздержаться от употребления алкоголя этой марки.