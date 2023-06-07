В Нижнем Новгороде изъяли 53 000 литров нелегального алкоголя
Росалкогольрегулирование и сотрудники МВД изъяли порядка 53 000 литров нелегального алкоголя в Нижнем Новгороде, в их числе продукция марки «Мистер сидр», из-за которого погибли около 30 человек по всей России. Об этом сообщил ТАСС.
«Выявлен и пресечен оборот алкогольной продукции под торговой маркой "Мистер сидр", а также другой алкогольной продукции различных наименований без маркировки, фиксации в ЕГАИС и сопроводительных документов», – рассказали в пресс-службе агентству.
Уточняется, что было изъято более 5000 литров алкоголя в таре и около 48 000 литров в ПЭТ-кегах.
Первые сообщения о массовых отравлениях сидром начали появляться в Ульяновской области 5 июня. Позже появилась информация о случаях отравления сидром в Самарской области, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. В результате отравления, по последним данным, скончались 29 человек, пострадали свыше 90 человек. В Минздраве отмечали, что состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр» – позже Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании предпринимателя из Самарской области, предположительно причастного к производству сидра. 6 июня Ленинский районный суд Ульяновска арестовал подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром бизнесмена Анара Гусейнова на два месяца.
В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя этой марки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).