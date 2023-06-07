В Нижнем Новгороде изъяли 53 000 литров нелегального алкоголя

Первые сообщения о массовых отравлениях сидром начали появляться в Ульяновской области 5 июня. Позже появилась информация о случаях отравления сидром в Самарской области, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. В результате отравления, по последним данным, скончались 29 человек, пострадали свыше 90 человек. В Минздраве отмечали, что состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого.