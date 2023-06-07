СК возбудил уголовное дело после отравления алкоголем в Курганской области
Управление Следственного комитета (СК) России по Курганской области возбудило уголовное дело после отравления местной жительницы неустановленным веществом. За день отравления пострадавшая пила алкогольный напиток, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело заведено по ч.2 ст.238 УК РФ (продажа продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье составляет до шести лет лишение свободы со штрафом до 500 000 руб.
По данным следствия, 4 июня жительницу города Шумиха госпитализировали в больницу с признаками отравления неустановленным веществом. Выяснилось, что накануне женщина пила спиртосодержащий напиток, который производится на предприятии в другом регионе.
Сейчас следователи предпринимают меры по выявлению и изъятию такой продукции. Из продажи уже изъято более 17 000 л алкогольного напитка, уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно о случаях отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Число пострадавших уже превысило 90 человек. В результате отравления 29 человек скончались.
В частности, в Ульяновской области, где изначально сообщили о массовом отравлении, погибли 20 человек. Всего в регионе зафиксировано 62 случая отравления.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в одном производстве, сообщили в пресс-службе СК.
Предполагаемым поставщиком СК называл предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.