Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62

Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально появились в Ульяновской области 5 июня. Позже стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.По состоянию на 6 июня число пострадавших составляло 90 человек. В результате отравления алкоголем 29 человек скончались.