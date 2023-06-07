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Общество

Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62

Ведомости

Число случаев отравления алкогольными напитками в Ульяновской области увеличилось до 62. Об этом сообщает минздрав региона.

«В регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу», – говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое и средней степени тяжести, уточнили в минздраве. По словам и. о. министра здравоохранения региона Олеси Колотик-Каменевой, в регионе развернуто 88 коек для оказания помощи пострадавшим.

Накануне, 6 июня, минздрав сообщал о 51 случае отравления суррогатным алкоголем, 20 из них привели к смерти пациента.

Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально появились в Ульяновской области 5 июня. Позже стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.По состоянию на 6 июня число пострадавших составляло 90 человек. В результате отравления алкоголем 29 человек скончались.

Что известно о массовом отравлении алкоголем в российских регионах

Число умерших от отравления сидром возросло до 28 человек

Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр». В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом напитке выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в одном производстве, сообщили в пресс-службе СК.

Предполагаемым поставщиком СК называл предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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