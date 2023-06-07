Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
Число случаев отравления алкогольными напитками в Ульяновской области увеличилось до 62. Об этом сообщает минздрав региона.
«В регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу», – говорится в сообщении.
Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое и средней степени тяжести, уточнили в минздраве. По словам и. о. министра здравоохранения региона Олеси Колотик-Каменевой, в регионе развернуто 88 коек для оказания помощи пострадавшим.
Накануне, 6 июня, минздрав сообщал о 51 случае отравления суррогатным алкоголем, 20 из них привели к смерти пациента.
Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально появились в Ульяновской области 5 июня. Позже стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.По состоянию на 6 июня число пострадавших составляло 90 человек. В результате отравления алкоголем 29 человек скончались.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр». В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом напитке выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в одном производстве, сообщили в пресс-службе СК.
Предполагаемым поставщиком СК называл предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.