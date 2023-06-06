Число пострадавших от суррогатного алкоголя выросло до 90

Позже появилась информация о случаях отравления сидром в Самарской области, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).