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Число пострадавших от суррогатного алкоголя выросло до 90

Ведомости

Число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 90 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения России, пишут «РИА Новости».

По данным ведомства, среди пострадавших четыре ребенка и беременная женщина. В крайне тяжелом состоянии находятся четыре человека, еще у 30 диагностировали тяжелое состояние.

В результате отравления алкоголем 29 человек скончались. Известно об отравлениях в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально начали появляться в Ульяновской области. По последним данным, там от отравления сидром скончались 20 человек. Ранее сообщалось о 50 пострадавших от употребления напитка.

Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр» – позже Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании предпринимателя из Самарской области, предположительно причастного к производству сидра. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя этой марки.

Ранее по теме: Что известно о массовом отравлении алкоголем в российских регионах

Позже появилась информация о случаях отравления сидром в Самарской области, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вечером 6 июня Ленинский райсуд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена Анара Гусейнова, подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром, на два месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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