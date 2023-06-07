Гладков сообщил об отсутствии противника в Новой Таволжанке

4 июня Гладков рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». 6 июня губернатор также заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.