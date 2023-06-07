Гладков сообщил об отсутствии противника в Новой Таволжанке
На территории населенного пункта Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области 7 июня противника не было. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту. У нас задача простая – это безопасность жителей», – написал он.
Гладков добавил, что в регионе все еще остается много проблем, хотя «много удается» решить. «Главное наше преимущество – это честность между властями всех уровней и населением. Так будет и дальше», – уточнил он.
4 июня Гладков рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». 6 июня губернатор также заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.