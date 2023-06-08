Газета
Общество

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации

Ведомости

В Госдуме сейчас не видят необходимости в проведении новой волны мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live».

«На сегодня необходимости мобилизации нет», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Накануне, 7 июня, Совет Федерации одобрил закон, уточняющий нормы о признании недействительными загранпаспортов россиян и требующий сдавать их государству при призыве на военную или альтернативную службу.

Ранее по теме: Картаполов заявил, что СМС-сообщение о призыве – это не повестка

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г. Она продолжалась до 31 октября 2022 г. За это время было мобилизовано 318 000 человек вместо запланированных изначально 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». В Кремле неоднократно говорили о том, что не обсуждают вторую волну мобилизации. В частности, 14 марта Песков сказал, что в Кремле нет разговоров на эту тему.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных