В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г. Она продолжалась до 31 октября 2022 г. За это время было мобилизовано 318 000 человек вместо запланированных изначально 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». В Кремле неоднократно говорили о том, что не обсуждают вторую волну мобилизации. В частности, 14 марта Песков сказал, что в Кремле нет разговоров на эту тему.