Гладков сообщил о минометном обстреле хутора в Борисовском районе
В Борисовском районе Белгородской области хутор Лозовая Рудка попал под минометный обстрел, в результате никто не пострадал. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
«Под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших нет», – написал он.
Гладков отметил, что повреждения получила линия электропередачи. Он заверил, что в скором времени аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. В частности, 8 июня Гладков сообщал, что нападению украинских дронов-камикадзе подверглись два населенных пункта в Краснояружском районе. В результате при падении беспилотника в селе Вязовое один человек пострадал, он получил осколочные ранения.
4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 и 7 июня, губернатор заверял, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.