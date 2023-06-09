Следствие потребовало арестовать причастных к хищению спирта в Самарской области
Главное следственное управление СК РФ подало ходатайство об аресте причастных к хищению метилового спирта в Самарской области, в том числе полицейского. Об этом сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что Дмитрий Егоров и его отец Алексей в мае 2023 г. похитили со склада регионального Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД 6 тонн метилового спирта. Помогал им в этом сотрудник полиции Иван Гребенкин. Затем похищенное сырье они продали Артему Айрапетяну, который снабдил им предпринимателя и учредителя ООО «Анди» Анара Гусейнова.
В отношении Егоровых и Гребенкина возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), Айрпетяна – ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство или сбыт товаров, не отвечающих безопасности). Следствие задержало Гребенкина, Дмитрия Егорова и Айрпетяна. Алексея Егорова объявили в розыск.
«Перед судом возбуждено ходатайство об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в ведомстве.
Гусейнову ранее было предъявлено обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.
«Анди» выпускал алкоголь под маркой «Мистер сидр», который мог стать причиной отравления 97 человек, 31 из которых скончался. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
8 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение уволить замначальника ГУ МВД по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, а также начальника регионального Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России Александра Ремнева. Такое решение было принято после того, как сотрудники МВД проверили каналы поступления суррогатного сидра под маркой «Мистер сидр». По последним данным, в регионах изъяли более 70 000 литров этого напитка.