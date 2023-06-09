Следствие потребовало арестовать причастных к хищению спирта в Самарской области

Следствие установило, что Дмитрий Егоров и его отец Алексей в мае 2023 г. похитили со склада регионального Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД 6 тонн метилового спирта. Помогал им в этом сотрудник полиции Иван Гребенкин. Затем похищенное сырье они продали Артему Айрапетяну, который снабдил им предпринимателя и учредителя ООО «Анди» Анара Гусейнова.