Суд приговорил к 5,5 года колонии ростовского контрактника за уклонение от службы

В конце апреля 2023 г. рядовой и отец троих детей Виталий Маткин получил пять с половиной лет за оставление военной части в период мобилизации, сообщал «Коммерсантъ». Он получил разрешение на «убытие» из части и не вернулся к назначенному времени.