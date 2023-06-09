Суд приговорил к 5,5 года колонии ростовского контрактника за уклонение от службы
Гарнизонный военный суд приговорил ростовского военнослужащего к 5,5 года колонии общего режима за уклонение от мобилизации и службы. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
«Приговором суда Алексей Елисеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" и ч. 5 ст. 337 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», – заявил судья (цитата по ТАСС).
Военнослужащий без уважительных причин не вернулся из отпуска в воинскую часть в августе 2022 г. В период мобилизации Елисеев пребывал в Таганроге. Там он был задержан в январе 2023 г.
Сообщается, что свою вину подсудимый признал и раскаялся. Приговор в законную силу пока не вступил.
В конце апреля 2023 г. рядовой и отец троих детей Виталий Маткин получил пять с половиной лет за оставление военной части в период мобилизации, сообщал «Коммерсантъ». Он получил разрешение на «убытие» из части и не вернулся к назначенному времени.
В конце февраля суд в Камчатском крае приговорил военнослужащего Сергея Владимирова к восьми годам лишения свободы за дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК РФ). По данным следствия, проходивший службу на Камчатке Владимиров осенью 2022 г. самовольно оставил свое место службы и скрылся.
Наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях было введено 24 сентября 2022 г., соответствующие поправки в Уголовный кодекс подписал президент России Владимир Путин.