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Суд приговорил к 5,5 года колонии ростовского контрактника за уклонение от службы

Ведомости

Гарнизонный военный суд приговорил ростовского военнослужащего к 5,5 года колонии общего режима за уклонение от мобилизации и службы. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

«Приговором суда Алексей Елисеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" и ч. 5 ст. 337 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», – заявил судья (цитата по ТАСС).

Военнослужащий без уважительных причин не вернулся из отпуска в воинскую часть в августе 2022 г. В период мобилизации Елисеев пребывал в Таганроге. Там он был задержан в январе 2023 г.

Сообщается, что свою вину подсудимый признал и раскаялся. Приговор в законную силу пока не вступил.

В конце апреля 2023 г. рядовой и отец троих детей Виталий Маткин получил пять с половиной лет за оставление военной части в период мобилизации, сообщал «Коммерсантъ». Он получил разрешение на «убытие» из части и не вернулся к назначенному времени.

В конце февраля суд в Камчатском крае приговорил военнослужащего Сергея Владимирова к восьми годам лишения свободы за дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК РФ). По данным следствия, проходивший службу на Камчатке Владимиров осенью 2022 г. самовольно оставил свое место службы и скрылся. 

Наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях было введено 24 сентября 2022 г., соответствующие поправки в Уголовный кодекс подписал президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных