Министр просвещения допустил создание нового учебника по черчению
Министерство просвещения России может создать новый учебник по черчению, запланировано провести повышение квалификации учителей по этому предмету, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Международного форума министров образования «Формируя будущее», передает ТАСС.
«Отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению, посмотрим, как улучшить учебник и, возможно, создадим новый современный учебник по черчению», – рассказал он журналистам.
Минпросвещения, добавил Кравцов, намерено также усилить курс черчения в рамках предмета «технология» и разработать отдельный курс для инженерного образования.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вернуть в школы с 2024/2025 учебного года черчение. Соответствующее поручение было дано правительству в целях укрепления кадрового потенциала промышленности. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения – 1 августа 2023 г.
4 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил вернуть в школы урок черчения. С такой просьбой он обратился к Путину во время заседания президиума Госсовета, которое было посвящено развитию промышленности в условиях санкционного давления.
По словам Дюмина, черчение – это «начало азов по инженерным знаниям», с которым не могут сравниться другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. В связи с этим с просьбой вернуть черчение в школьную программу к Дюмину неоднократно обращались представители химической, металлургической, оборонной промышленности, а также инженеры, конструкторы и педагоги технических вузов.