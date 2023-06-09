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Министр просвещения допустил создание нового учебника по черчению

Ведомости

Министерство просвещения России может создать новый учебник по черчению, запланировано провести повышение квалификации учителей по этому предмету, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Международного форума министров образования «Формируя будущее», передает ТАСС.

«Отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению, посмотрим, как улучшить учебник и, возможно, создадим новый современный учебник по черчению», – рассказал он журналистам.

Минпросвещения, добавил Кравцов, намерено также усилить курс черчения в рамках предмета «технология» и разработать отдельный курс для инженерного образования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вернуть в школы с 2024/2025 учебного года черчение. Соответствующее поручение было дано правительству в целях укрепления кадрового потенциала промышленности. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения – 1 августа 2023 г.

4 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил вернуть в школы урок черчения. С такой просьбой он обратился к Путину во время заседания президиума Госсовета, которое было посвящено развитию промышленности в условиях санкционного давления.

Ранее по теме: Путин поручил вернуть в школы черчение

По словам Дюмина, черчение – это «начало азов по инженерным знаниям», с которым не могут сравниться другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. В связи с этим с просьбой вернуть черчение в школьную программу к Дюмину неоднократно обращались представители химической, металлургической, оборонной промышленности, а также инженеры, конструкторы и педагоги технических вузов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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