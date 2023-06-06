Путин поручил вернуть в школы черчение
Президент России Владимир Путин поручил ввести в школах с 2024/2025 учебного года черчение, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня. Он был утвержден главой государства по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, состоявшегося 4 апреля.
«Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», – следует из поручения.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения – 1 августа 2023 г.
4 апреля апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил вернуть в школы урок черчения. С такой просьбой он обратился к Путину во время заседания президиума Госсовета, которое было посвящено развитию промышленности в условиях санкционного давления.
По словам Дюмина, черчение – это «начало азов по инженерным знаниям», с которым не могут сравниться другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. В связи с этим с просьбой вернуть черчение в школьную программу к Дюмину неоднократно обращались представители химической, металлургической, оборонной промышленности, а также инженеры, конструкторы и педагоги технических вузов.
Дюмин также обратил внимание на дефицит студентов, которые проходят подготовку по инженерным специальностям. По его словам, это может быть связано со страхом абитуриентов выбирать физику и математику в качестве предметов для сдачи ЕГЭ. В связи с этим Дюмин предложил разрешить техническим вузам принимать студентов не только по результатам ЕГЭ, но и по вступительным экзаменам по их профильным дисциплинам. В свою очередь Путин согласился, что это можно сделать.