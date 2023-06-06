Путин поручил вернуть в школы черчение

Дюмин также обратил внимание на дефицит студентов, которые проходят подготовку по инженерным специальностям. По его словам, это может быть связано со страхом абитуриентов выбирать физику и математику в качестве предметов для сдачи ЕГЭ. В связи с этим Дюмин предложил разрешить техническим вузам принимать студентов не только по результатам ЕГЭ, но и по вступительным экзаменам по их профильным дисциплинам. В свою очередь Путин согласился, что это можно сделать.