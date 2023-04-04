Губернатор Тульской области попросил вернуть в школы черчение
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил вернуть в школы урок черчения. С такой просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину во время заседания президиума Госсовета, которое было посвящено развитию промышленности в условиях санкционного давления, передает пресс-служба Кремля.
«Это говорят конструктора, молодые инженеры, технологи всех направлений всех отраслей всех отраслей: верните, пожалуйста, черчение в школьное образование. Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», – сказал он.
По словам Дюмина, черчение – это «начало азов по инженерным знаниям», с которым не могут сравниться другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. В связи с этим с просьбой вернуть черчение в школьную программу к Дюмину неоднократно обращались представители химической, металлургической, оборонной промышленности, а также инженеры, конструкторы и педагоги технических вузов.
Дюмин также обратил внимание на дефицит студентов, которые проходят подготовку по инженерным специальностям. По его словам, это может быть связано со страхом абитуриентов выбирать физику и математику в качестве предметов для сдачи ЕГЭ. В связи с этим Дюмин предложил разрешить техническим вузам принимать студентов не только по результатам ЕГЭ, но и по вступительным экзаменам по их профильным дисциплинам. В свою очередь Путин согласился, что это можно сделать.
3 февраля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство с 2024 г. начнет «снижать акцент» на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов. «Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 г., достаточно революционная для вузов – мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», – отметил Фальков.
На этом же совещании секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил нехватку инженерно-технических кадров в российской авиапромышленности. По его словам, общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 000 человек. Он уточнил, что наиболее острый дефицит связан с нехваткой технологов и конструкторов.