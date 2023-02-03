Патрушев оценил дефицит кадров в авиапроме
Авиапромышленность в России по-прежнему испытывает дефицит инженерно-технических кадров, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома в Рыбинске.
«На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 000 человек», – сказал Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что в авиаотрасли в том числе острый дефицит конструкторов и технологов. Также секретарь Совбеза сообщил, что отток молодых людей из регионов, где располагаются вузы и базовые предприятия авиастроительной отрасли, не прекращается.
Однако большое внимание в подготовке студентов к работе на предприятиях продолжает уделяться. Как отметил Патрушев, в 2021 г. начал работу проект «Профессионалитет», который предусматривает интеграцию колледжей и предприятий сектора экономики путем создания образовательно-производственных кластеров.