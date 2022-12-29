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Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателем и крылом

Ведомости

Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») получила от Росавиации одобрение на установку на среднемагистральный российский самолет МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Одобрение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, полученное сегодня, — это еще одно достижение отечественного авиастроения, в том числе это победа над санкциями. Все испытательные проверки самолета проведены в соответствии с российскими и международными стандартами. Новый самолет показал отличные технические характеристики», – заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в свою очередь заявил, что проведенные испытания подтвердили готовность российской авиаотрасли решать самые ответственные задачи даже в сложных санкционных условиях.

Согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., отечественные перевозчики должны получить 270 самолетов МС-21. При этом 210 таких воздушных судов купит «Аэрофлот», сообщал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом Владимиром Путиным. 

На ВЭФ-2022 во Владивостоке «Аэрофлот» 7 сентября подписал с ОАК контракт почти на 1 трлн руб. на покупку 339 отечественных самолетов, в том числе 210 МС-21, которые будут поставлены в лизинг с 2023 по 2030 г. 12 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проект МС-21 получит дополнительные 15 млрд руб. на «расширение производства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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