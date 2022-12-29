Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателем и крылом

На ВЭФ-2022 во Владивостоке «Аэрофлот» 7 сентября подписал с ОАК контракт почти на 1 трлн руб. на покупку 339 отечественных самолетов, в том числе 210 МС-21, которые будут поставлены в лизинг с 2023 по 2030 г. 12 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проект МС-21 получит дополнительные 15 млрд руб. на «расширение производства».