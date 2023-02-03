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Русский язык станет дополнительным при приеме на инженерные специальности в вузы

Ведомости

С 2024 г. при приеме на инженерные специальности в вузы акцент на русский язык начнет снижаться. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе совещания по подготовке кадров для российского авиапрома, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. 

«Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 г., достаточно революционная для вузов, – мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Фалькова, такая мера не предусматривает полный отказ от русского языка. «При этом еще раз хочу сказать – мы русский не отбрасываем», – сказал он. 

На этом же совещании Патрушев отметил нехватку инженерно-технических кадров в российской авиапромышленности. По его словам, общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 000 человек. Он уточнил, что наиболее острый дефицит связан с нехваткой технологов и конструкторов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных