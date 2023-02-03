Русский язык станет дополнительным при приеме на инженерные специальности в вузы

«Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 г., достаточно революционная для вузов, – мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).