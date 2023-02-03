Русский язык станет дополнительным при приеме на инженерные специальности в вузы
С 2024 г. при приеме на инженерные специальности в вузы акцент на русский язык начнет снижаться. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе совещания по подготовке кадров для российского авиапрома, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 г., достаточно революционная для вузов, – мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Фалькова, такая мера не предусматривает полный отказ от русского языка. «При этом еще раз хочу сказать – мы русский не отбрасываем», – сказал он.
На этом же совещании Патрушев отметил нехватку инженерно-технических кадров в российской авиапромышленности. По его словам, общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 000 человек. Он уточнил, что наиболее острый дефицит связан с нехваткой технологов и конструкторов.