Газета
Общество

Суд в Самаре арестовал сотрудника полиции по делу о хищении спирта

Ведомости

Октябрьский районный суд Самары арестовал сотрудника полиции Ивана Гребенкина, передает ТАСС. Его обвиняют в хищении спирта, из которого производили суррогатный сидр в Самарской области. 

«Избрать в отношении Ивана Гребенкина меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказал судья. 

В последнем слове Гребенкин раскаялся в содеянном. Адвокат полицейского в видео, опубликованном ТАСС, от комментариев отказался, подчеркнув, что сторона защиты считает постановление «незаконным и необоснованным» и намерена его обжаловать. 

Ранее сегодня главное следственное управление СК РФ подало ходатайство об аресте причастных к хищению метилового спирта в Самарской области. 

По версии следствия, Дмитрий Егоров и его отец Алексей в мае 2023 г. похитили со склада регионального Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД 6 т метилового спирта. В этом им помог сотрудник полиции Иван Гребенкин. Похищенный спирт они продали Артему Айрапетяну, который поставил сырье предпринимателю и учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. 

Против Егоровых и Гребенкина возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), против Айрпетяна – по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство или сбыт товаров, не отвечающих безопасности). Ранее следствие задержало Гребенкина, Дмитрия Егорова и Айрпетяна. Алексея Егорова объявили в розыск.

Ранее по теме: Колокольцев уволил замначальника самарского ГУ МВД на фоне отравлений суррогатным сидром

Гусейнов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. 6 июня Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца. 

«Анди» выпускал алкоголь под маркой «Мистер сидр», который мог стать причиной массового отравления. По последним данным, в разных регионах России выявлен 101 случай отравления суррогатным алкоголем, 31 из них привел к летальному исходу. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных