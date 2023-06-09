Суд в Самаре арестовал сотрудника полиции по делу о хищении спирта

«Анди» выпускал алкоголь под маркой «Мистер сидр», который мог стать причиной массового отравления. По последним данным, в разных регионах России выявлен 101 случай отравления суррогатным алкоголем, 31 из них привел к летальному исходу. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.