Суд в Самаре арестовал сотрудника полиции по делу о хищении спирта
Октябрьский районный суд Самары арестовал сотрудника полиции Ивана Гребенкина, передает ТАСС. Его обвиняют в хищении спирта, из которого производили суррогатный сидр в Самарской области.
«Избрать в отношении Ивана Гребенкина меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказал судья.
В последнем слове Гребенкин раскаялся в содеянном. Адвокат полицейского в видео, опубликованном ТАСС, от комментариев отказался, подчеркнув, что сторона защиты считает постановление «незаконным и необоснованным» и намерена его обжаловать.
Ранее сегодня главное следственное управление СК РФ подало ходатайство об аресте причастных к хищению метилового спирта в Самарской области.
По версии следствия, Дмитрий Егоров и его отец Алексей в мае 2023 г. похитили со склада регионального Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД 6 т метилового спирта. В этом им помог сотрудник полиции Иван Гребенкин. Похищенный спирт они продали Артему Айрапетяну, который поставил сырье предпринимателю и учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову.
Против Егоровых и Гребенкина возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), против Айрпетяна – по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство или сбыт товаров, не отвечающих безопасности). Ранее следствие задержало Гребенкина, Дмитрия Егорова и Айрпетяна. Алексея Егорова объявили в розыск.
Гусейнов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. 6 июня Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.
«Анди» выпускал алкоголь под маркой «Мистер сидр», который мог стать причиной массового отравления. По последним данным, в разных регионах России выявлен 101 случай отравления суррогатным алкоголем, 31 из них привел к летальному исходу. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.