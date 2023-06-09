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Общество

Правительство Белгородской области утвердило выплаты отселенным жителям

Ведомости

Правительство Белгородской области утвердило постановление, которое определяет меры поддержки, предоставляемые жителям населенных пунктов, переселенным из-за постоянных обстрелов со стороны Украины.

Как следует из сообщения пресс-службы регионального правительства, жители смогут претендовать на единовременные выплаты в размере от 10 000 до 50 000 руб. в зависимости от места проживания.

«Граждане этой категории вправе получить как 10 000 руб., так и 50 000 руб. Для этого необходимо обратиться в министерство соцзащиты населения и труда Белгородской области. Факт разрушения будет подтверждаться министерством строительства региона», – отметил заместитель губернатора области Владимир Боровик, его слова приводятся в сообщении

Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), которые бьют по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры. В начале июня обстрелы региона участились. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. Псле некоторых обстрелов сообщалось о погибших мирных жителях. Кроме того, регион подвергался нападению украинской ДРГ.

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6 июня стало известно, что с обстреливаемых территорий Белгородской области было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР). 

В начале февраля президент РФ Владимир Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов России. Он также неоднократно указывал на то, что ответная реакция на удары Украины по территории России будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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