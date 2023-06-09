Правительство Белгородской области утвердило выплаты отселенным жителям

«Граждане этой категории вправе получить как 10 000 руб., так и 50 000 руб. Для этого необходимо обратиться в министерство соцзащиты населения и труда Белгородской области. Факт разрушения будет подтверждаться министерством строительства региона», – отметил заместитель губернатора области Владимир Боровик, его слова приводятся в сообщении