Голикова заявила об участии студенческих отрядов в восстановлении Мариуполя
Вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала участие Российских студенческих отрядов (РСО) в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Об этом она заявила в видеоприветствии к открытию 64-го трудового семестра российских студенческих отрядов, пишет ТАСС.
«Немаловажно, что сегодня вы участвуете в развитии молодежи в новых регионах нашей страны – более 1000 молодых людей будет трудоустроено и получит возможность стать частью большой команды. Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя», – сказала Голикова.
Кроме того, медицинские отряды уже год участвуют в миссиях РСО в ЛНР, а студотряды работают на предприятиях ОПК, добавила она.
По данным вице-премьера, в 2023 г. к студотрядам присоединятся более 200 000 человек из 81 региона.
Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что восстановление города будет завершено в течение трех лет. Текущий год Моргун назвал «ударным» по темпам восстановления – сейчас работы ведутся на 1800 объектах, среди которых жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.
Министр обороны Сергей Шойгу в начале мая 2022 г. сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в июле того же года на встрече с президентом РФ представил 100-страничный мастер-план развития Мариуполя на ближайшие три года. В ноябре вице-премьер говорил, что 60% объектов в Мариуполе подключили к системе энергоснабжения, хотя город был на 30% разрушен. Тогда же Хуснуллин говорил, что власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.