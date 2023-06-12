Голикова заявила об участии студенческих отрядов в восстановлении Мариуполя

Министр обороны Сергей Шойгу в начале мая 2022 г. сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в июле того же года на встрече с президентом РФ представил 100-страничный мастер-план развития Мариуполя на ближайшие три года. В ноябре вице-премьер говорил, что 60% объектов в Мариуполе подключили к системе энергоснабжения, хотя город был на 30% разрушен. Тогда же Хуснуллин говорил, что власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.