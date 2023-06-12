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В Белгородский области под обстрел попало село Дроновка

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате никто не пострадал, незначительные повреждения получил один дом, уточнил он.

«Под минометный обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах. Оперативные службы находятся на месте», – написал он в Telegram-канале.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что под обстрел со стороны ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. В результате никто не пострадал. По информации белгородского губернатора, повреждения получили кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях. Еще зимой глава государства заявлял, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. Он подчеркивал, что такая задача стоит перед Министерством обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных