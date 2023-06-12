В Белгородский области под обстрел попало село Дроновка
«Под минометный обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах. Оперативные службы находятся на месте», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что под обстрел со стороны ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. В результате никто не пострадал. По информации белгородского губернатора, повреждения получили кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях. Еще зимой глава государства заявлял, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. Он подчеркивал, что такая задача стоит перед Министерством обороны.