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Гладков сообщил об обстреле окраины села в Белгородской области

Ведомости

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что в результате никто не пострадал.

«Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram-канале.

По его информации, повреждения получили кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Сейчас идет работа по устранению последствий, добавил губернатор.

Гладков также опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 11 июня. В частности, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – 3. Пострадавших и разрушений нет.

Под обстрел попал хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. По словам Гладкова, ВСУ дважды сбросили взрывное устройство с дронов. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попала территория в Грайворонском городском округе рядом с селом Новостроевка-Вторая. «Никто не пострадал, разрушений нет. На территории горокруга противник совершил попытку атаковать с помощью БПЛА. Обошлось без последствий», – уточнил Гладков.

Как сообщил губернатор, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 19 единиц различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка. По информации Гладкова, зафиксировано 6 прилетов. Помимо этого в населенном пункте ВСУ сбросили с беспилотников 4 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

«По селам Муром и Середа выпущено 6 и 3 минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет», – заключил Гладков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных