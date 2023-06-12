Гладков сообщил об обстреле окраины села в Белгородской области
Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что в результате никто не пострадал.
«Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram-канале.
По его информации, повреждения получили кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Сейчас идет работа по устранению последствий, добавил губернатор.
Гладков также опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 11 июня. В частности, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – 3. Пострадавших и разрушений нет.
Под обстрел попал хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. По словам Гладкова, ВСУ дважды сбросили взрывное устройство с дронов. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попала территория в Грайворонском городском округе рядом с селом Новостроевка-Вторая. «Никто не пострадал, разрушений нет. На территории горокруга противник совершил попытку атаковать с помощью БПЛА. Обошлось без последствий», – уточнил Гладков.
Как сообщил губернатор, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 19 единиц различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка. По информации Гладкова, зафиксировано 6 прилетов. Помимо этого в населенном пункте ВСУ сбросили с беспилотников 4 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.
«По селам Муром и Середа выпущено 6 и 3 минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет», – заключил Гладков.