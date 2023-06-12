Гладков сообщил об обстреле окраины села в Белгородской области

Под обстрел попал хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. По словам Гладкова, ВСУ дважды сбросили взрывное устройство с дронов. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попала территория в Грайворонском городском округе рядом с селом Новостроевка-Вторая. «Никто не пострадал, разрушений нет. На территории горокруга противник совершил попытку атаковать с помощью БПЛА. Обошлось без последствий», – уточнил Гладков.