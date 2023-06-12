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Хакеры атаковали радиостанции Краснодарского края

Ведомости

На радиостанциях Краснодарского края произошла очередная хакерская атака, вещание восстанавливается, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

По информации оперштаба, «фейковые сообщения» услышали жители Ейска, Анапы, Туапсе, также сигнал подменили в Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах. Поддельный сигнал был оперативно прерван, сейчас вещание радиостанций восстанавливают, говорится в сообщении.

«Цель провокаций – запугивание жителей. Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», – рассказали в оперштабе. 

ТАСС со ссылкой на правительство Калининградской области также пишет, что сегодня днем в регионе произошла подмена спутникового сигнала радиостанции «Европа плюс». «Незаконный контент» был в эфире менее пяти минут, автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет-канала, уточнили в пресс-службе.

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Хакерские атаки на радиостанции и телевидение участились после начала спецоперации на Украине. 22 февраля этого года ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора». В том же месяце в Крыму радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера» подверглись атаке украинских хакеров, в ряде городов полуострова передавалось обращение начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн страны.

В начале марта в телеэфире в Свердловской области звучали объявления воздушной тревоги и просьбы немедленно пройти в укрытие. Позже власти опровергли достоверность этой информации и также назвали это взломом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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