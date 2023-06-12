Хакеры атаковали радиостанции Краснодарского края
На радиостанциях Краснодарского края произошла очередная хакерская атака, вещание восстанавливается, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.
По информации оперштаба, «фейковые сообщения» услышали жители Ейска, Анапы, Туапсе, также сигнал подменили в Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах. Поддельный сигнал был оперативно прерван, сейчас вещание радиостанций восстанавливают, говорится в сообщении.
«Цель провокаций – запугивание жителей. Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», – рассказали в оперштабе.
ТАСС со ссылкой на правительство Калининградской области также пишет, что сегодня днем в регионе произошла подмена спутникового сигнала радиостанции «Европа плюс». «Незаконный контент» был в эфире менее пяти минут, автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет-канала, уточнили в пресс-службе.
Хакерские атаки на радиостанции и телевидение участились после начала спецоперации на Украине. 22 февраля этого года ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора». В том же месяце в Крыму радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера» подверглись атаке украинских хакеров, в ряде городов полуострова передавалось обращение начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн страны.
В начале марта в телеэфире в Свердловской области звучали объявления воздушной тревоги и просьбы немедленно пройти в укрытие. Позже власти опровергли достоверность этой информации и также назвали это взломом.