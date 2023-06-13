В МВД сообщили о выдаче свыше 250 000 российских паспортов в Запорожской области
В Запорожской области выдано более 250 000 российских паспортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 000 заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 000 российских паспортов», – ее слова приводятся в Telegram-канале МВД медиа.
Как уточнила Волк, помимо стационарных пунктов приема и выдачи документов в области созданы 18 выездных групп, сотрудники которых направляются в отдаленные населенные пункты для оказания государственных услуг.
В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин на открытой части стратегической сессии по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России сообщил, что с октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов. По его словам, важно, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения, «видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для образования, профессиональной деятельности».
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в мае уточнял, что российский паспорт в области получили около 150 000 человек.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Глава государства ранее подчеркивал, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.