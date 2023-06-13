В МВД сообщили о выдаче свыше 250 000 российских паспортов в Запорожской области

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин на открытой части стратегической сессии по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России сообщил, что с октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов. По его словам, важно, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения, «видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для образования, профессиональной деятельности».