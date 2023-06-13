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Общество

В МВД сообщили о выдаче свыше 250 000 российских паспортов в Запорожской области

Ведомости

В Запорожской области выдано более 250 000 российских паспортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 000 заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 000 российских паспортов», – ее слова приводятся в Telegram-канале МВД медиа.

Как уточнила Волк, помимо стационарных пунктов приема и выдачи документов в области созданы 18 выездных групп, сотрудники которых направляются в отдаленные населенные пункты для оказания государственных услуг.

Ранее по теме: С октября 2022 года российские паспорта на новых территориях получили почти 1,5 млн человек

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин на открытой части стратегической сессии по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России сообщил, что с октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов. По его словам, важно, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения, «видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для образования, профессиональной деятельности».

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в мае уточнял, что российский паспорт в области получили около 150 000 человек.

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Глава государства ранее подчеркивал, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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