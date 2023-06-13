Чернышенко предложил разработать механизм рейтингования гостиниц
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы). С такой инициативой он выступил на стратегической сессии по развитию туризма в координационном центре правительства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу политика.
«Зампредседателя правительства также предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования», — говорится в сообщении.
Речь идет о разработке методики рейтингования отелей и других коллективных средств размещения, которой сейчас в России нет. Предполагается, что данный механизм, к примеру, позволит не завышать цены объектами с невысоким уровнем сервиса.
Чернышенко ранее сообщил, что порядка 50 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в 2023 г. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь, отмечал он.
В мае «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) писали, что загрузка качественных отелей (от двух-трех звезд) в Москве по итогам I квартала 2023 г. составила 66,2%. В отчете сказано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,9 п. п. Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова говорила, что сейчас качественные столичные отели в среднем заполнены на 63,9%, тогда как в I квартале 2022 г. этот показатель составлял 54,8%.