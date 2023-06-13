Чернышенко предложил разработать механизм рейтингования гостиниц

В мае «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) писали, что загрузка качественных отелей (от двух-трех звезд) в Москве по итогам I квартала 2023 г. составила 66,2%. В отчете сказано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,9 п. п. Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова говорила, что сейчас качественные столичные отели в среднем заполнены на 63,9%, тогда как в I квартале 2022 г. этот показатель составлял 54,8%.