Загрузка московских гостиниц за год выросла более чем на 10%

Загрузка качественных отелей (от двух-трех звезд) в Москве по итогам I квартала 2023 г. составила 66,2%, следует из отчета консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Там сказано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,9 п. п. Эти данные подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты.