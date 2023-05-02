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Загрузка московских гостиниц за год выросла более чем на 10%

Это связано со снятием ковидных ограничений и развитием внутреннего туризма
Дарья Молоткова
Восстановление спроса опрошенные «Ведомостями» консультанты и участники рынка связывают с несколькими факторами / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Загрузка качественных отелей (от двух-трех звезд) в Москве по итогам I квартала 2023 г. составила 66,2%, следует из отчета консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Там сказано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,9 п. п. Эти данные подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты.

Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова говорит, что сейчас качественные столичные отели в среднем заполнены на 63,9%, тогда как в I квартале 2022 г. этот показатель составлял 54,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных