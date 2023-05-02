Загрузка московских гостиниц за год выросла более чем на 10%Это связано со снятием ковидных ограничений и развитием внутреннего туризма
Загрузка качественных отелей (от двух-трех звезд) в Москве по итогам I квартала 2023 г. составила 66,2%, следует из отчета консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Там сказано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,9 п. п. Эти данные подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты.
Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова говорит, что сейчас качественные столичные отели в среднем заполнены на 63,9%, тогда как в I квартале 2022 г. этот показатель составлял 54,8%.
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