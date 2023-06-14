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Госдума приняла поправку об упрощенной выдаче ВНЖ заключившим контракт с Минобороны

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку, в соответствии с которой иностранцы, которые заключили контракт на службу в ВС России, и члены их семей могут получить вид на жительство, пишет ТАСС.  

Согласно поправкам, для получения ВНЖ иностранным контрактникам не потребуется получать разрешение на временное проживание. Законопроект также предполагает предоставление бессрочного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, если они работают в России и имеют ВНЖ не менее двух лет. 

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством России 4 апреля 2022 г. В первом чтении документ был принят 9 июня 2022 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки позволят создать дополнительные условия ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность России. Поправка о предоставлении ВНЖ иностранным контрактникам была внесена в законопроект ко второму чтению. 8 июня комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил эту поправку. 

15 мая президент России Владимир Путин подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных