Госдума приняла поправку об упрощенной выдаче ВНЖ заключившим контракт с Минобороны

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством России 4 апреля 2022 г. В первом чтении документ был принят 9 июня 2022 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки позволят создать дополнительные условия ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность России. Поправка о предоставлении ВНЖ иностранным контрактникам была внесена в законопроект ко второму чтению. 8 июня комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил эту поправку.