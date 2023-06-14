В Росздравнадзоре сообщили о значительном снижении числа поддельных лекарств

«Благодаря контрольным мероприятиям, которые проводятся по всей территории страны, во всех федеральных округах, мы подтверждаем сегодня качество, и проводятся в среднем чуть больше 37 000 исследований, и с каждым годом количество забракованных серий [препарата] уменьшается. Только в этом году 0,12 серии было забраковано – то есть это минимальное количество, которое уменьшается с каждым годом», – добавила она.