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Общество

В Росздравнадзоре сообщили о значительном снижении числа поддельных лекарств

Ведомости

Число поддельных лекарств в России сократилось практически в несколько раз в сравнении с 2019 г., сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые <…> сегодня у нас в стране [в обороте], упало практически в несколько раз, то есть это если мы будем говорить [в сравнении] с 2019 г.», – приводит ее слова ТАСС.

Как рассказала Самойлова, система мониторинга движения лекарственных препаратов предоставляет Росздравнадзору сведения о количестве, наличии или отсутствии лекарств. Благодаря данной системе служба может, в частности, блокировать движение препаратов, показавших недоброкачественность при выборочном контроле.

«Благодаря контрольным мероприятиям, которые проводятся по всей территории страны, во всех федеральных округах, мы подтверждаем сегодня качество, и проводятся в среднем чуть больше 37 000 исследований, и с каждым годом количество забракованных серий [препарата] уменьшается. Только в этом году 0,12 серии было забраковано – то есть это минимальное количество, которое уменьшается с каждым годом», – добавила она.

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В начале апреля Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Разрешения получили ООО «Еаптека» в Белгородской области и в Москве и ГБУ МО «Мособлмедсервис» в Московской области. С 1 марта 2023 г. в России начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Эксперимент продлится до 1 марта 2026 г. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН (международных непатентованных наименования).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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