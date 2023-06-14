В Росздравнадзоре сообщили о значительном снижении числа поддельных лекарств
Число поддельных лекарств в России сократилось практически в несколько раз в сравнении с 2019 г., сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые <…> сегодня у нас в стране [в обороте], упало практически в несколько раз, то есть это если мы будем говорить [в сравнении] с 2019 г.», – приводит ее слова ТАСС.
Как рассказала Самойлова, система мониторинга движения лекарственных препаратов предоставляет Росздравнадзору сведения о количестве, наличии или отсутствии лекарств. Благодаря данной системе служба может, в частности, блокировать движение препаратов, показавших недоброкачественность при выборочном контроле.
«Благодаря контрольным мероприятиям, которые проводятся по всей территории страны, во всех федеральных округах, мы подтверждаем сегодня качество, и проводятся в среднем чуть больше 37 000 исследований, и с каждым годом количество забракованных серий [препарата] уменьшается. Только в этом году 0,12 серии было забраковано – то есть это минимальное количество, которое уменьшается с каждым годом», – добавила она.
В начале апреля Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Разрешения получили ООО «Еаптека» в Белгородской области и в Москве и ГБУ МО «Мособлмедсервис» в Московской области. С 1 марта 2023 г. в России начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Эксперимент продлится до 1 марта 2026 г. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН (международных непатентованных наименования).