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Росздравнадзор выдал разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами

Ведомости

Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными лекарственными препаратами, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По состоянию на 4 апреля 2023 г. Росздравнадзор выдал разрешение на дистанционную торговлю рецептурными препаратами ООО "Еаптека" для работы в Белгородской области и в Москве, а также ГБУ МО "Мособлмедсервис" – для участия в эксперименте на территории Московской области», – следует из сообщения Росздравнадзора.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта этого года в России начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Эксперимент продлится до 1 марта 2026 г. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН [международных непатентованных наименования], добавили в Росздравнадзоре.

Госдума приняла законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов во втором и третьем чтениях 4 октября 2022 г. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что онлайн-продажа рецептурных препаратов сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан. Президент России Владимир Путин подписал данный закон 20 октября.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств пройдет в трех регионах России — в Москве, Московской и Белгородской областях.

Согласно закону, купить онлайн можно будет препараты из утвержденного перечня. При этом из списка будут исключены лекарства, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества. Также нельзя будет приобрести препараты с долей этилового спирта больше 25%.

Перед тем как продать лекарство, в аптеке обязаны будут проверить, соответствуют ли документы заказчика личности гражданина, на имя которого выписан рецепт. Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа, говорится в тексте закона.

Ранее по теме: Минздрав опубликовал проект перечня рецептурных лекарств для онлайн-продажи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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