Росздравнадзор выдал разрешения на онлайн-торговлю рецептурными препаратами
Росздравнадзор выдал три разрешения на онлайн-торговлю рецептурными лекарственными препаратами, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«По состоянию на 4 апреля 2023 г. Росздравнадзор выдал разрешение на дистанционную торговлю рецептурными препаратами ООО "Еаптека" для работы в Белгородской области и в Москве, а также ГБУ МО "Мособлмедсервис" – для участия в эксперименте на территории Московской области», – следует из сообщения Росздравнадзора.
В ведомстве напомнили, что с 1 марта этого года в России начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Эксперимент продлится до 1 марта 2026 г. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН [международных непатентованных наименования], добавили в Росздравнадзоре.
Госдума приняла законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов во втором и третьем чтениях 4 октября 2022 г. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что онлайн-продажа рецептурных препаратов сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан. Президент России Владимир Путин подписал данный закон 20 октября.
Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств пройдет в трех регионах России — в Москве, Московской и Белгородской областях.
Согласно закону, купить онлайн можно будет препараты из утвержденного перечня. При этом из списка будут исключены лекарства, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества. Также нельзя будет приобрести препараты с долей этилового спирта больше 25%.
Перед тем как продать лекарство, в аптеке обязаны будут проверить, соответствуют ли документы заказчика личности гражданина, на имя которого выписан рецепт. Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа, говорится в тексте закона.