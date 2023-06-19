Руководителя «Мемориала» в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию армии

В начале июня тот же суд оштрафовал «Мемориал» в Екатеринбурге на 300 000 руб. по двум протоколам о дискредитации армии. 15 июня бывший мэр города Евгений Ройзман (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что поможет организации оплатить штраф. По его словам, на оплату его штрафа по уголовному делу было собрано больше, чем нужно, поэтому оставшуюся сумму он пообещал направить местному «Мемориалу».