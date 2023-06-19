Руководителя «Мемориала» в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию армии
Суд в Екатеринбурге оштрафовал регионального председателя общественной организации «Мемориал» (НКО-иноагент, ликвидирован) Алексея Мосина на 100 000 руб. за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ленинский районный суд города вынес такое решение в соответствии со ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
В начале июня тот же суд оштрафовал «Мемориал» в Екатеринбурге на 300 000 руб. по двум протоколам о дискредитации армии. 15 июня бывший мэр города Евгений Ройзман (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что поможет организации оплатить штраф. По его словам, на оплату его штрафа по уголовному делу было собрано больше, чем нужно, поэтому оставшуюся сумму он пообещал направить местному «Мемориалу».
Сам Ройзман был оштрафован 19 мая на 260 000 руб. по ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По версии обвинения, 1 июля 2022 г. Ройзман, находясь в помещении собственного благотворительного фонда, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил», провел стрим, во время которого сообщил зрителям «информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации».