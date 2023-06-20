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Следствие попросило продлить арест Блиновской еще на месяц

Ведомости

Следственный комитет попросил Пресненский суд Москвы продлить домашний арест блогеру Юлии Блиновской еще на месяц, до 26 июля, по делу о неуплате налогов, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Заседание назначено на 12:00 21 июня. 

Блогер Блиновская, известная как основатель проекта «Марафон желаний», была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. Следственный комитет предъявил ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).

По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в период с 2019 по 2021 г. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса она раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. В конце мая следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее супруга. При этом конкретная сумма, на которую были арестованы счета, не уточняется. 

Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных