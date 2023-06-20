Следствие попросило продлить арест Блиновской еще на месяц

По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в период с 2019 по 2021 г. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса она раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. В конце мая следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее супруга. При этом конкретная сумма, на которую были арестованы счета, не уточняется.