Следствие попросило продлить арест Блиновской еще на месяц
Следственный комитет попросил Пресненский суд Москвы продлить домашний арест блогеру Юлии Блиновской еще на месяц, до 26 июля, по делу о неуплате налогов, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Заседание назначено на 12:00 21 июня.
Блогер Блиновская, известная как основатель проекта «Марафон желаний», была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. Следственный комитет предъявил ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в период с 2019 по 2021 г. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса она раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. В конце мая следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее супруга. При этом конкретная сумма, на которую были арестованы счета, не уточняется.
Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.