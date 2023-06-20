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В Минцифры сообщили о возвращении IT-специалистов в Россию

Ведомости

Программа возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалась, поскольку они начали возвращаться сами. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме «CNews кейсы». 

«Хорошая новость – пока мы работали, они [IТ-специалисты] начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра [там] достаточно значимая. Такой, отдельной программы – не потребовалось», – сказал он (цит. по ТАСС). 

11 ноября Шадаев сообщил, что в Минцифры разрабатывают программу по возвращению в Россию IT-специалистов. Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. В январе «Коммерсантъ» выяснил, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. 

Ранее по теме: Как вернуться в Россию уехавшим за границу

Ранее Шадаев, комментируя массовый отъезд айтишников из России, также выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных