В Минцифры сообщили о возвращении IT-специалистов в Россию

11 ноября Шадаев сообщил, что в Минцифры разрабатывают программу по возвращению в Россию IT-специалистов. Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. В январе «Коммерсантъ» выяснил, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ.