Число погибших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до пяти
В результате взрыва и последующего пожара на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области погибли пять человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
«Пятый рабочий умер в больнице», – сообщили в СК.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших и четырех погибших. Пожар на предприятии произошел 20 июня. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Площадь пожара составила 1 кв. м. В 14:17 по местному времени (совпадает с мск) пожарные устранили открытое горение. Предприятие работает в штатном режиме.
По факту произошедшего СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Тамбовский пороховой завод был основан в 1915 г. и является градообразующим предприятием. Завод занимается производством боеприпасов и спецхимии.