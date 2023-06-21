Число погибших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до пяти

Ранее сообщалось о 12 пострадавших и четырех погибших. Пожар на предприятии произошел 20 июня. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Площадь пожара составила 1 кв. м. В 14:17 по местному времени (совпадает с мск) пожарные устранили открытое горение. Предприятие работает в штатном режиме.