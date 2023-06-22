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Собянин рассказал о грантах на поддержку исследований потребностей Москвы

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Москва выделит грант Российскому научному фонду (РНФ) на проекты исследований потребностей города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Средства пойдут на финансирование проектов победителей ежегодного конкурса "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами"», – написал он у себя в Telegram-канале.

Участвовать в конкурсе предлагают молодым ученым моложе 39 лет, состоящим в группе до четырех человек. Коллективы должны будут представить проекты по приоритетным для потребностей города направлениям. Среди них, например, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоохранение и др. Сами результаты исследований участники должны будут опубликовать в российских и зарубежных научных изданиях.

В середине мая Собянин сообщил, что в 2023 г. около 50 производственных компаний в Москве, которые занимаются производством оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры, получат гранты на сумму 150 млн руб.

По словам мэра, денежные средства можно будет использовать в качестве компенсации затрат на покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредиту. Согласно условиям программы, в общей сложности можно возместить до 50% расходов на отечественное оборудование и до 35% – на иностранное. При этом сумма финансирования не может превышать 30 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных