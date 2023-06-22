Собянин рассказал о грантах на поддержку исследований потребностей Москвы

По словам мэра, денежные средства можно будет использовать в качестве компенсации затрат на покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредиту. Согласно условиям программы, в общей сложности можно возместить до 50% расходов на отечественное оборудование и до 35% – на иностранное. При этом сумма финансирования не может превышать 30 млн руб.