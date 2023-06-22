Собянин рассказал о грантах на поддержку исследований потребностей Москвы
Москва выделит грант Российскому научному фонду (РНФ) на проекты исследований потребностей города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Средства пойдут на финансирование проектов победителей ежегодного конкурса "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами"», – написал он у себя в Telegram-канале.
Участвовать в конкурсе предлагают молодым ученым моложе 39 лет, состоящим в группе до четырех человек. Коллективы должны будут представить проекты по приоритетным для потребностей города направлениям. Среди них, например, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоохранение и др. Сами результаты исследований участники должны будут опубликовать в российских и зарубежных научных изданиях.
В середине мая Собянин сообщил, что в 2023 г. около 50 производственных компаний в Москве, которые занимаются производством оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры, получат гранты на сумму 150 млн руб.
По словам мэра, денежные средства можно будет использовать в качестве компенсации затрат на покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредиту. Согласно условиям программы, в общей сложности можно возместить до 50% расходов на отечественное оборудование и до 35% – на иностранное. При этом сумма финансирования не может превышать 30 млн руб.