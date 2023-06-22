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Госдума поддержала упрощение получения ВНЖ заключившим контракт с Минобороны

Ведомости

Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, предлагающий упростить получение вида на жительство (ВНЖ), в том числе для иностранных лиц, заключивших контракт о военной службе в РФ во время проведения спецоперации. Это следует из думской электронной базы.

Иностранцам, которые заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях на один год, и их семьям для получения ВНЖ не потребуется получать разрешение на временное проживание.

Также поправки предлагают в новой редакции изложить пункт о получении ВНЖ без разрешения на временное проживание иностранными инвесторами. В этом случае за правительством РФ закрепляется определение критериев, которым будет соответствовать гражданин, делающий инвестиции, порядка его оценки и органа, который будет этим заниматься.

Вместе с этим законопроектом предлагается бессрочно оформлять ВНЖ для высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которые на законных основаниях и с соответствующим образованием работают на территории России не менее двух лет. При этом устанавливается, что с 1 марта 2024 г. зарплата таких специалистов должна составлять не менее 750 000 руб. за квартал.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством России 4 апреля 2022 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки позволят создать дополнительные условия ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность России. Поправка о предоставлении ВНЖ иностранным контрактникам была внесена в законопроект ко второму чтению и принята во втором.

15 мая президент России Владимир Путин подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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