Госдума поддержала упрощение получения ВНЖ заключившим контракт с Минобороны
Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, предлагающий упростить получение вида на жительство (ВНЖ), в том числе для иностранных лиц, заключивших контракт о военной службе в РФ во время проведения спецоперации. Это следует из думской электронной базы.
Иностранцам, которые заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях на один год, и их семьям для получения ВНЖ не потребуется получать разрешение на временное проживание.
Также поправки предлагают в новой редакции изложить пункт о получении ВНЖ без разрешения на временное проживание иностранными инвесторами. В этом случае за правительством РФ закрепляется определение критериев, которым будет соответствовать гражданин, делающий инвестиции, порядка его оценки и органа, который будет этим заниматься.
Вместе с этим законопроектом предлагается бессрочно оформлять ВНЖ для высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которые на законных основаниях и с соответствующим образованием работают на территории России не менее двух лет. При этом устанавливается, что с 1 марта 2024 г. зарплата таких специалистов должна составлять не менее 750 000 руб. за квартал.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством России 4 апреля 2022 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки позволят создать дополнительные условия ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность России. Поправка о предоставлении ВНЖ иностранным контрактникам была внесена в законопроект ко второму чтению и принята во втором.
15 мая президент России Владимир Путин подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников.