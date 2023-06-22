Газета
Общество

Число пострадавших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до 14

Ведомости

Число пострадавших при взрыве и последующем пожаре на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области выросло до 14. Об этом сообщили в правительстве региона.

В результате инцидента на месте погибли четыре человека, позже еще один скончался в больнице. В Тамбове одного из пострадавших сейчас переводят из реанимации. Двое сейчас находятся в отделении нейрохирургии, в ожоговом и хирургическом отделениях еще по одному пациенту. Один работник проходит лечение в клинической больнице Котовска.

Глава региона Максим Егоров отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Число погибших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до пяти

Ранее сообщалось о 12 пострадавших и пяти погибших. Пожар на предприятии произошел 20 июня. Губернатор отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Площадь пожара составила 1 кв. м. В 14:17 по местному времени (совпадает с мск) пожарные устранили открытое горение. Предприятие работает в штатном режиме.

По факту произошедшего СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Тамбовский пороховой завод был основан в 1915 г. и является градообразующим предприятием. Завод занимается производством боеприпасов и спецхимии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных