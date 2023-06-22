Число пострадавших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до 14
Число пострадавших при взрыве и последующем пожаре на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области выросло до 14. Об этом сообщили в правительстве региона.
В результате инцидента на месте погибли четыре человека, позже еще один скончался в больнице. В Тамбове одного из пострадавших сейчас переводят из реанимации. Двое сейчас находятся в отделении нейрохирургии, в ожоговом и хирургическом отделениях еще по одному пациенту. Один работник проходит лечение в клинической больнице Котовска.
Глава региона Максим Егоров отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших и пяти погибших. Пожар на предприятии произошел 20 июня. Губернатор отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Площадь пожара составила 1 кв. м. В 14:17 по местному времени (совпадает с мск) пожарные устранили открытое горение. Предприятие работает в штатном режиме.
По факту произошедшего СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Тамбовский пороховой завод был основан в 1915 г. и является градообразующим предприятием. Завод занимается производством боеприпасов и спецхимии.