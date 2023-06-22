Число пострадавших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до 14

В результате инцидента на месте погибли четыре человека, позже еще один скончался в больнице. В Тамбове одного из пострадавших сейчас переводят из реанимации. Двое сейчас находятся в отделении нейрохирургии, в ожоговом и хирургическом отделениях еще по одному пациенту. Один работник проходит лечение в клинической больнице Котовска.